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Миранчук свой шанс не получил: "Аталанта" проиграла "Реалу" в Лиге чемпионов

При этом большую часть матча итальянская команда провела в меньшинстве.

24 февраля 2021, 22:01
<p>Фото © <u><a href="https://mobile.twitter.com/realmadrid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com/realmadrid</a></u> </p>

Фото © twitter.com/realmadrid

Мадридский "Реал" в последнее время испытывает большие проблемы с составом. Из-за травм не играют девять футболистов, включая лидеров Серхио Рамоса, Марсело, Карима Бензему, Даниэля Карвахаля. Несмотря на это, команда Зинедина Зидана свои задачи решает. На этот раз "сливочные" на выезде победили "Аталанту" со счётом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Автором единственного мяча стал 25-летний француз Ферлан Менди.

Отметим, что Алексей Миранчук, выступающий за "Аталанту" с лета 2020 года, на поле не появился.

В параллельной встрече "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счётом 2:0. Голами отличились Бернарду Силва и Габриэль Жезус.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

"Аталанта" — "Реал" — 0:1

Голы: Менди 86' (0:1)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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