Миранчук свой шанс не получил: "Аталанта" проиграла "Реалу" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" в последнее время испытывает большие проблемы с составом. Из-за травм не играют девять футболистов, включая лидеров Серхио Рамоса, Марсело, Карима Бензему, Даниэля Карвахаля. Несмотря на это, команда Зинедина Зидана свои задачи решает. На этот раз "сливочные" на выезде победили "Аталанту" со счётом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Автором единственного мяча стал 25-летний француз Ферлан Менди.