Расул Мирзаев перезапускает карьеру: что покажет скандальный боец на турнире АСА

Бойцы Мурад Абдулаев и Абубакар Вагаев уже однажды встречались в октябре 2018 года. В тот день победу нокаутом одержал дагестанец, финишировавший представителя клуба "Ахмат" хлёстким левым хуком во втором раунде. С того времени Абдулаев провёл ещё три поединка, впоследствии став чемпионом лиги. В схватке за пояс Мурад оказался сильнее Али Багова.

Вагаев также не сидел после встречи с дагестанским Охотником без дела, проведя три боя. Он огорчил Фернандо Гонзалеса, Гаджимурада Хирамагомедова и Ясуби Эномото. Все победы — по очкам.

Оба соперника прекрасно обучены как борьбе в партере, так и ударной технике в стойке и в целом очень равны в аспекте опыта и силовых показателей. Безусловно, зрителей ждёт очень конкурентный и бескомпромиссный поединок, в котором после первой встречи немало личного.

Ещё больше личного зрители увидят в рематче Гаджимурада Хирамагомедова и Георгия Кичигина.

В 2017 году на шоу Fight Nights Global 65 эти бойцы впервые разделили клетку друг с другом. Итогом той встречи стала победа судейским решением Кичигина, что, мягко говоря, очень раздосадовало дагестанца. В ночь после турнира Хирамагомедов решил, так сказать, спросить с главного судьи турнира Радмира Габдуллина. Итогом разговора по-мужски стала сломанная челюсть спортивного функционера и пожизненная дисквалификация братьев Хирамагомедовых из Союза ММА России, а также из организации FNG. Но скандал не помешал Гаджимураду оказаться в промоушене АСА и спустя почти четыре года получить долгожданный реванш с Рыцарем.

Для дагестанца этот поединок будет уже за гранью спорта, и сложно даже представить, с каким настроем он войдёт в октагон. Вопрос лишь в том, не помешают ли эмоции Хирамагомедову в битве с хладнокровным Георгием?

После двух поражений подряд в клетку АСА в эту пятницу вернётся Расул Мирзаев. Новым вызовом для Чёрного Тигра станет казахстанский проспект Нурберген Шарипов. Что ж, лучшего варианта для перезагрузки своей карьеры и выхода на победную стезю дагестанцу сложно представить…

Зрители увидят также поединок двух ветеранов ММА — Александра Сарнавского и Артёма Дамковского. Оба бойца провели на двоих 80 профессиональных поединков и повидали огонь и воду. Ученика Александра Шлеменко можно назвать фаворитом, но списывать со счетов белорусского топа тоже нельзя.

Не обойдётся шоу и без фирменного сибирско-кавказского противостояния, в котором схлестнутся Устармагомед Гаджидаудов и Андрей Кошкин. Оба бойца идут на победных сериях, и в случае успеха каждый из них способен приблизиться к статусу претендента на пояс.

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