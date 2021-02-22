"Поп-ММА? За этим смешно наблюдать": интервью с чемпионом Fight Nights Петросяном

Боец Армен Петросян (Супермен) взорвал мир российских смешанных единоборств, став чемпионом организации AMC Fight Nights в полутяжёлом весе. Достижение красноярского бойца уникально тем, что схватка за пояс топового промоушена стала лишь третьим профессиональным выступлением Армена по правилам ММА. Несмотря на отсутствие опыта, Петросян все свои поединки завершает досрочно, но при этом остаётся очень скромным человеком.

— Армен, твой следующий поединок запланирован на май и состоится на твоей родине — в Красноярске. Какие испытываешь эмоции?

— Мой следующий бой действительно пройдёт в Красноярске. Эмоции, конечно, положительные, будет очень мощная поддержка! Это меня всегда мотивирует!

— Тебе уже известно имя следующего соперника?

— Честно говоря, мой соперник ещё не утверждён, но, я думаю, совсем скоро мы узнаем его имя. Уверен, это будет очень достойный противник.

— Есть информация, что одним из твоих соперников мог стать Александр Шлеменко, но впоследствии он отказался от боя. Известна ли тебе причина, почему он так сделал?

— Да, разговоры действительно были, но мне кажется, что я ему не особо интересен. Александр очень опасный, сильный соперник, уверен, что у нас получился бы интересный и зрелищный поединок. Шансы есть всегда!

— Сейчас особую популярность и в мире, и в России набирают бои на голых кулаках. Тебе, выходцу из тайского бокса, интересно было бы попробовать себя в этом деле? На твой взгляд, это спорт или уже за его гранью?

— Нет, я никогда не выйду на бой на голых кулаках! Это уже за гранью спорта! Это как последний глоток воздуха…

— А что думаешь о так называемых поп-ММА? Ты чемпион профессиональной лиги, но если говорить о медийной составляющей, то тебя знает только спортивная аудитория. Хотелось бы тебе увеличить узнаваемость своего имени посредством боя с каким-нибудь популярным блогером?

— Это всё очень далеко от меня. Да за этим смешно наблюдать! Я порой не понимаю, как можно так общаться друг с другом, как это происходит с участниками этих шоу, ещё и чтобы за это ничего тебе не было. А бои с блогерами мне неинтересны, это точно.

— Всю свою спортивную жизнь ты занимался тайским боксом, но в один прекрасный момент понял, что необходимо пробовать себя в ММА. Расскажи, почему для подготовки в качестве бойца смешанных единоборств ты выбрал именно Дагестан, учитывая, что и в Москве есть сильные клубы ММА? Можно ли сказать, что ключевым в этом вопросе стал факт переезда в Махачкалу Владимира Минеева как пример для бойцов из других регионов страны?

— Не секрет, что Дагестан — это школа номер один в российских ММА, поэтому я нисколько не сожалею о своём выборе. А Москва… Это не мой город! Во всех смыслах. Да, моя команда выбрала клуб в Махачкале благодаря Вове Минееву, так как он ударник, а в Дагестане ему хорошо поставили защиту от переводов в партер, борьбу. Я думаю, Вова для многих людей пример, и не только для бойцов.

— Познав дагестанскую школу ММА изнутри, сделал ли ты для себя открытие, в чём сила дагестанских бойцов?

— Секрет успеха один: они пашут! Если ты не готов пахать, тогда даже не стоит и думать об этом пути. Он только для трудолюбивых.

— И напоследок расскажи о своей главной цели в спорте. Это непременно пояс UFC? Если да, то мотивирует ли тебя пример Исраэля Адесаньи, перешедшего в ММА из кикбоксинга и ставшего лучшим в лучшей лиге мира?

— Пояс UFC — это, безусловно, моя цель! Но за этой целью открывается и огромное количество дверей в разные сферы. Адесанья — молодец, но он не является для меня основным примером. Я творю свою историю, и, даст Бог, у меня это получится!

Авторы