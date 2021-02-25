Покупка шикарного ранчо, помолвка и путешествия: как живёт Шарапова после завершения карьеры

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова год назад приняла сложное для каждого спортсмена решение — завершить профессиональную карьеру. И даже несмотря на то, что её уход уже напрашивался, представить современный теннис без нашей Маши довольно сложно. Однако её жизнь продолжает бить ключом и после выхода на "пенсию".

2020-й, я представляла тебя совсем другим. Как и все мы! Признаюсь, ты вложил немного блеска в суровые и душераздирающие будни. Лично мне ты дал смелость отойти от той жизни и карьеры, которые у меня были раньше. И ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом каждое утро с моим лучшим другом Мария Шарапова Теннисистка

Без дела Шарапова в коронавирусный год не осталась. Теннисистка продолжает активно сниматься для журналов и рекламировать в социальных сетях крупные бренды, с которыми у неё заключены многомиллионные контракты. Помимо этого, она развивает свой конфетно-шоколадный бизнес.

Экс первая ракетка мира не только хорошо зарабатывает, но и много тратит. Так, по данным издания Variety, осенью прошлого года Шарапова купила шикарное ранчо в Санта-Барбаре, которое обошлось ей в $8,6 млн. На территории находится три отдельных дома, которые окружает сад. Главный особняк оформлен в балийском стиле, там же находится большая терраса с видом на океан. Имеются и гостевой дом, и отдельная студия.

И самое интересное, что недалеко от этого ранчо живут принц Гарри и Меган Маркл, с кем близко дружит жених Шараповой Александр Гилкс.

Кстати, именно с Гилксом связано главное событие этого года для Марии. Теннисистка и английский миллионер объявили о помолвке. Да-да, Шарапова совсем скоро сыграет свадьбу. Мировые кутюрье уже наверняка бьются за то, чтобы одеть звёздную спортсменку на торжество.

Александр на помолвку подарил Марии кольцо с огромным бриллиантом за 18 миллионов рублей. Его теннисистка часто демонстрирует в своих социальных сетях.

— Я сказала да ещё в первый день нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли? — написала Мария у себя в "Инстаграме", объявив о помолвке.

Пара вместе активно путешествует. Например, на День всех влюблённых жених Марии устроил им романтическое путешествие на острова Тёркс и Кайкос.

Теперь жизнь Марии похожа на настоящую сказку, где не нужно каждый день убиваться в зале и ломать себя на корте. И никто не поспорит, что Шарапова заслужила именно такую жизнь.

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