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Российский лыжник Большунов стал четвёртым в спринте на чемпионате мира в Германии — видео

Он уступил норвежским спортсменам всего на шесть секунд.

25 февраля 2021, 18:57

ЧМ в Германии. Видео © Twitter / FIS Cross-Country

Российский лыжник Александр Большунов пришёл четвёртым к финишу на спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Первым финишную ленту разорвал норвежец Йоханнес Клебо (3 минуты 1,30 секунды). Россиянин уступил ему всего 5,92 секунды. Второе и третье места в спринте заняли норвежцы Эрик Валнес (0,66 сек.) и Ховард Таугбель (0,80 сек.). А пятым был ещё один российский спортсмен — Сергей Устюгов, опоздавший на 17,41 секунды.

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А ранее Лайф рассказывал, как лыжник Большунов взял золото на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) с результатом 32 минуты 33,3 секунды.

Напомним, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР), при этом разрешено лишь использование сокращённого варианта ROC (Russian Olympic Committee).

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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