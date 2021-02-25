Парламент Армении отказался обсуждать импичмент Пашиняна

Парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание для обсуждения вопроса импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил координатор оппозиционного "Движения за спасение родины" Ишхан Сагателян во время своего выступления перед протестующими.

По его словам, депутаты от фракции "Мой шаг" попросту проигнорировали требования движения и тысяч других армянских граждан, несмотря на усиливающийся в стране политический кризис. Сагателян также заявил, что оппозиция обязательно будет обсуждать этот вопрос с президентом страны Арменом Саркисяном. "Явно они не на своём месте и не понимают, что происходит. Они обязаны явиться", — сказал координатор "Движения за спасение родины".

25 февраля Вооружённые силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Заявление Генштаба подписало всё руководство, а также командиры крупных воинских подразделений и главы всех управлений ВС. Требования военных поддержали офицеры полиции, в то время как спецслужбы страны остались на стороне действующей власти. При этом сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников немедленно выйти на улицу, чтобы не допустить насильственной смены власти.

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