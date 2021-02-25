Парламент Армении отказался обсуждать импичмент Пашиняна
Внеочередное заседание, посвящённое этому вопросу, не состоится.
Фото © ТАСС / AP
Парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание для обсуждения вопроса импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил координатор оппозиционного "Движения за спасение родины" Ишхан Сагателян во время своего выступления перед протестующими.
По его словам, депутаты от фракции "Мой шаг" попросту проигнорировали требования движения и тысяч других армянских граждан, несмотря на усиливающийся в стране политический кризис. Сагателян также заявил, что оппозиция обязательно будет обсуждать этот вопрос с президентом страны Арменом Саркисяном. "Явно они не на своём месте и не понимают, что происходит. Они обязаны явиться", — сказал координатор "Движения за спасение родины".
Пора валить: Пашинян ввязался в конфликт с военными, который может помешать ему остаться в кресле премьера
25 февраля Вооружённые силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Заявление Генштаба подписало всё руководство, а также командиры крупных воинских подразделений и главы всех управлений ВС. Требования военных поддержали офицеры полиции, в то время как спецслужбы страны остались на стороне действующей власти. При этом сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников немедленно выйти на улицу, чтобы не допустить насильственной смены власти.
Напомним, что ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял премьер-министра за эти слова, после чего был уволен. Позднее армия страны выступила с требованием об отставке премьера и действующего правительства.
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