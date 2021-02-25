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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

Российский лидер призвал стороны к сдержанности.

25 февраля 2021, 16:09
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал все стороны кризиса в республике к сдержанности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Разговор состоялся по инициативе Еревана.

"Была обсуждена ситуация в Армении. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", — сказал пресс-секретарь лидера РФ.

Пашинян заявил, что вопрос его отставки может решать только народ

Пашинян заявил, что вопрос его отставки может решать только народ

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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