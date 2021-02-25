Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал все стороны кризиса в республике к сдержанности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Разговор состоялся по инициативе Еревана.

"Была обсуждена ситуация в Армении. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", — сказал пресс-секретарь лидера РФ.