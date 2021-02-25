Пашинян приказал военным заниматься своим делом и охранять границы Армении
Он указал, что армия не может участвовать в политических процессах.
Фото © ТАСС / Багдасарян Айк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к военным республики, призвав их заниматься охраной границ и территориальной целостности страны.
"Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить", — заявил он.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.
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