Названа сумма, которую россияне задолжали за ЖКУ

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги увеличились на 55 миллиардов рублей и к октябрю прошлого года составили 625 миллиардов рублей. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.

По данным аналитиков, в октябре 2019 года эта задолженность составляла 570 миллиардов рублей. Издание отмечает, что к началу прошлого года сумма выросла до 615 миллиардов рублей, однако это было связано с сезонным фактором. А летом 2020 года долги граждан по отоплению уменьшились, но при этом за 12 месяцев сумма выросла на 9,7 процента.

Как сообщается в публикации, 276 миллиардов рублей россияне задолжали управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам. Из них 150 миллиардов рублей — за содержание жилых помещений, 51 миллиард рублей — за отопление. В то же время за горячую воду общая задолженность составила 24 миллиарда рублей, за холодную — 14,9. Ещё 14,5 миллиарда рублей россияне должны за водоотведение, 12 миллиардов — за электроэнергию, а 0,82 миллиарда — за газ. Отмечается, что задолженности за воду с начала 2020 года выросли с 32 до 38 миллиардов рублей, за водоотведение — с 20 до 24 миллиардов, за вывоз мусора — с 16 до 29 миллиардов рублей.

По мнению директора некоммерческого партнёрства "Национальный жилищный конгресс" Татьяны Вепрецкой, прирост в 55 миллиардов рублей — "это очень много". Она пояснила, что собираемость долгов не зависит от снижения платёжеспособности россиян и мер взыскания. Это связано с различными возможностями приёма платежей и оповещения о них. Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников, в свою очередь, считает, что платёжную дисциплину россиян может повысить отмена запрета на начисление штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ. При этом у тех людей, чьи доходы в целом упали, долги будут копиться быстрее. В связи с этим эксперт призвал разработать механизмы списания безнадёжных долгов и компенсации УК и ТСЖ "выпадающих поступлений за оказанные услуги".

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