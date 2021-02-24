В Армении уволили замглавы Генштаба, высмеявшего Пашиняна за слова про "Искандеры"
Ранее военный назвал заявление армянского премьера несерьёзным.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Президент Армении Армен Саркисян по предложению главы правительства Никола Пашиняна подписал указ о увольнении первого замначальника Генштаба Вооружённых сил страны Тирана Хачатряна. Ранее местные СМИ сообщили, что он высмеял слова премьер-министра о российских комплексах "Искандер".
"На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения Тирана Хачатряна от занимаемой должности", — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Саркисяна.
По данным портала yerevan.today, Хачатрян назвал заявление Пашиняна о якобы невзорвавшихся "Искандерах" несерьёзными. Также он добавил, что расследования по этому поводу не ведётся, поскольку никакого неудачного выстрела не было.
Напомним, Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление премьер-министра.
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