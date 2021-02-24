Кандидат на пост директора ЦРУ Бёрнс назвал ошибкой недооценку возможностей России

Уильям Бёрнс, выдвинутый президентом США Джо Байденом на пост директора ЦРУ, считает позицию властей страны по отношению к России заблуждением. Он отметил, что не стоит недооценивать роль РФ в мировой политике.

"Я усвоил, что всегда является ошибкой недооценивать Россию при [президенте Владимире] Путине", − заявил Бёрнс на слушаниях, посвящённых рассмотрению его кандидатуры, в специальном комитете по разведке сената конгресса США.

Он призвал политиков США сохранять холодным рассудок, чтобы не упустить появления "угроз со стороны России". По словам Бёрнса, при Путине Москва может иметь большой потенциал, "как восходящие державы вроде Китая".

Кандидат на пост директора ЦРУ добавил, что важно работать с союзниками и партнёрами по максимуму.

"В Вашингтоне видят большую эффективность своей политики, когда в Москве видят "ответы не только со стороны Соединённых Штатов, но и европейских союзников", — заявил Бёрнс.

Бывший посол США в России считает, что особое внимание необходимо обратить на разведслужбы РФ и КНР, ведь у них есть навыки и опыт, которые стоит перенять. Он подчеркнул, что эти страны много работают над развитием и укреплением технологических мощностей. Поэтому правильным решением будет перенять лучшее у этих стран, а не умалять их возможности, считает Бёрнс.

В целом же кандидат на пост главы ЦРУ дал неутешительный прогноз развитию отношений между Россией и США.

Напомним, Уильям Бёрнс, с 2005 по 2008 год возглавлявший Посольство США в России, был выдвинут на пост директора ЦРУ в январе. Он находится на дипломатической службе с 1982 года. Владеет русским и арабским языками. С 2011 по 2014 год Бёрнс занимал должность первого заместителя государственного секретаря США, а в последнее время являлся президентом фонда Карнеги.

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