"Очень хорошо придумано": Лайф узнал, как проходит вакцинация от ковида в московском ТЦ "Гагаринский"
Весь процесс занимает около 50 минут.
Ещё один пункт вакцинации от ковида открылся в столичном ТЦ "Гагаринский". Видео © LIFE
Ещё один пункт вакцинации от коронавируса заработал в торговом центре "Гагаринский" в Москве. Прививку там делают бесплатно и без предварительной записи. С собой нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС. Лайф побывал в ТЦ и узнал, как там всё устроено.
"Очень легко, не больно совсем благодаря медсестре", — поделилась впечатлениями от укола пациентка.
Прививки делаются препаратом "Спутник V" ("Гамковидвак"), медсестра заранее размораживает пять доз вакцины в одной упаковке.
"Очень удобно. Я пришла сюда купить что-то поесть — и вдруг ещё это. Прекрасно, очень хорошо придумано. И очередей нет. Я сейчас сыну буду звонить, который не знает, куда сходить", — рассказала москвичка Эльвира, сделавшая прививку в ТЦ.
Перед вакцинацией граждане проходят медосмотр, а потом ещё полчаса находятся под наблюдением медсестры. В целом процесс занимает около 50 минут.
"Пришёл с женой, чтобы провакцинироваться. Мы решили, почему бы нет, так или иначе, всё равно заболеешь, а с вакциной как-то полегче", — рассказал житель столицы Александр.
Сейчас в торговом центре происходит введение первого компонента вакцины, а спустя 21 день там же будут делать второй укол. Замглавврача по профилактике московской поликлиники № 134 Ольга Кичкина отметила, что желающих привиться приходит много. По её словам, прежде всего это необходимо сделать людям, имеющим хронические заболевания, и лицам старше 60 лет.
Ранее Лайф сообщал, что в мобильных пунктах Москвы и некоторых медучреждениях началась вакцинация бездомных от коронавируса.
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