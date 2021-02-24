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"Очень хорошо придумано": Лайф узнал, как проходит вакцинация от ковида в московском ТЦ "Гагаринский"

Весь процесс занимает около 50 минут.

24 февраля 2021, 20:30

Ещё один пункт вакцинации от ковида открылся в столичном ТЦ "Гагаринский". Видео © LIFE

Ещё один пункт вакцинации от коронавируса заработал в торговом центре "Гагаринский" в Москве. Прививку там делают бесплатно и без предварительной записи. С собой нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС. Лайф побывал в ТЦ и узнал, как там всё устроено.

"Очень легко, не больно совсем благодаря медсестре", — поделилась впечатлениями от укола пациентка.

Прививки делаются препаратом "Спутник V" ("Гамковидвак"), медсестра заранее размораживает пять доз вакцины в одной упаковке.

Ещё в двух московских торговых центрах начали делать прививку от ковида

Ещё в двух московских торговых центрах начали делать прививку от ковида

"Очень удобно. Я пришла сюда купить что-то поесть — и вдруг ещё это. Прекрасно, очень хорошо придумано. И очередей нет. Я сейчас сыну буду звонить, который не знает, куда сходить", — рассказала москвичка Эльвира, сделавшая прививку в ТЦ.

Перед вакцинацией граждане проходят медосмотр, а потом ещё полчаса находятся под наблюдением медсестры. В целом процесс занимает около 50 минут.

"Пришёл с женой, чтобы провакцинироваться. Мы решили, почему бы нет, так или иначе, всё равно заболеешь, а с вакциной как-то полегче", — рассказал житель столицы Александр.

Вирусолог рассказал, когда переболевшим коронавирусом лучше всего делать прививку

Вирусолог рассказал, когда переболевшим коронавирусом лучше всего делать прививку

Сейчас в торговом центре происходит введение первого компонента вакцины, а спустя 21 день там же будут делать второй укол. Замглавврача по профилактике московской поликлиники № 134 Ольга Кичкина отметила, что желающих привиться приходит много. По её словам, прежде всего это необходимо сделать людям, имеющим хронические заболевания, и лицам старше 60 лет.

Ранее Лайф сообщал, что в мобильных пунктах Москвы и некоторых медучреждениях началась вакцинация бездомных от коронавируса.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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