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Байден продлил режим ЧС из-за коронавируса в США

Он был введён Трампом 13 марта 2020 года.

24 февраля 2021, 20:45
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

"По-прежнему существует необходимость сохранить чрезвычайную ситуацию в стране. Пандемия CoViD-19 продолжает создавать значительный риск для общественного здоровья и безопасности нации. Более 500 000 человек в стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу и реагировать с использованием всех возможностей и возможностей федерального правительства", — прокомментировал указ американский лидер.

Режим ЧС был введён предыдущим главой государства Дональдом Трампом 13 марта 2020 года.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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