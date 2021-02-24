Байден продлил режим ЧС из-за коронавируса в США
Он был введён Трампом 13 марта 2020 года.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.
"По-прежнему существует необходимость сохранить чрезвычайную ситуацию в стране. Пандемия CoViD-19 продолжает создавать значительный риск для общественного здоровья и безопасности нации. Более 500 000 человек в стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу и реагировать с использованием всех возможностей и возможностей федерального правительства", — прокомментировал указ американский лидер.
Режим ЧС был введён предыдущим главой государства Дональдом Трампом 13 марта 2020 года.
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