Байден продлил режим ЧС из-за коронавируса в США

"По-прежнему существует необходимость сохранить чрезвычайную ситуацию в стране. Пандемия CoViD-19 продолжает создавать значительный риск для общественного здоровья и безопасности нации. Более 500 000 человек в стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу и реагировать с использованием всех возможностей и возможностей федерального правительства", — прокомментировал указ американский лидер.