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"В графике, несмотря на пандемию и холода": Подрядчик рассказал, как идёт строительство развязки у небоскрёба "Лахта-центр"

Завершение работ ожидается к 15 ноября 2023 года.

24 февраля 2021, 20:49

Подрядчик рассказал, как идёт строительство развязки у небоскрёба "Лахта-центр". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге продолжается строительство дорожной развязки возле небоскрёба "Лахта-центр". После завершения работ здесь будет находиться съезд в деловой квартал с Приморского шоссе.

В настоящее время ведутся подготовительные работы, вбиваются сваи, возводятся временные перекрытия для проезда спецтехники, рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" замглавы Управления строительными проектами компании-подрядчика Андрей Юрченко.

Он отметил, что на ход строительства серьёзно влияет погода, из-за холодов насосы не могут прокачать бетон. Снег не доставляет неудобств, но отнимает время на уборку.

"Пока мы в графике, несмотря на пандемию и холода", — подчеркнул Юрченко.

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Строительство развязки создаст затруднения для автомобилистов, Приморское шоссе будут перекрывать поэтапно. Так, 7 марта ограничат проезд в сторону Санкт-Петербурга. В июне движение полностью восстановится во время проведения чемпионата Европы по футболу, работы продолжатся в июле.

Первое пролётное строение моста подрядчик планирует сделать в апреле, а окончательное завершение работ ожидается к 15 ноября 2023 года.

Ранее Лайф сообщал, что китайская компания завершает строительство объектов в новой столице Египта.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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