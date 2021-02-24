Американский журнал National Interest назвал завершение "Северного потока — 2" очередной победой Путина
По мнению авторов, доля России на европейском газовом рынке будет только увеличиваться.
Фото © ТАСС / imago images / Jens Koehler
Американский журнал National Interest назвал скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" очередной победой президента России Владимира Путина.
"Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", — пишут авторы статьи.
Журналисты считают, что Россия якобы воспринимает собственные энергоресурсы как "политическое оружие". По их мнению, из-за этого некоторые европейские государства были вынуждены отказаться от своих амбиций и начать сотрудничество с Москвой. NI отмечает, что газопровод стал "непреодолимой преградой для энергетической безопасности Европы".
В заключение авторы публикации задали своим читателям вопрос, почему крупнейшие члены Евросоюза хотят поддержать экономику РФ вместо того, чтобы "говорить о так называемой несправедливости американских санкций".
Ранее Государственный департамент США признал, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2" только из-за геополитики. По словам представителя ведомства Неда Прайса, Штаты обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России.
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Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект находится на завершающей стадии, однако США всячески пытаются помешать его запуску. Сейчас Вашингтон продолжает искать возможности для новых санкций против "Северного потока — 2". Ранее там признали, что выступают против его строительства только из-за геополитики.
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