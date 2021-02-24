Американский журнал National Interest назвал завершение "Северного потока — 2" очередной победой Путина

Американский журнал National Interest назвал скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" очередной победой президента России Владимира Путина.

"Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", — пишут авторы статьи.

Журналисты считают, что Россия якобы воспринимает собственные энергоресурсы как "политическое оружие". По их мнению, из-за этого некоторые европейские государства были вынуждены отказаться от своих амбиций и начать сотрудничество с Москвой. NI отмечает, что газопровод стал "непреодолимой преградой для энергетической безопасности Европы".

В заключение авторы публикации задали своим читателям вопрос, почему крупнейшие члены Евросоюза хотят поддержать экономику РФ вместо того, чтобы "говорить о так называемой несправедливости американских санкций".

Ранее Государственный департамент США признал, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2" только из-за геополитики. По словам представителя ведомства Неда Прайса, Штаты обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России.

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