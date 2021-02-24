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Мордашов обошёл Потанина и возглавил рейтинг богатейших россиян

Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 29,2 миллиарда долларов.

24 февраля 2021, 19:21
<p>Алексей Мордашов. Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Алексей Мордашов. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Совладелец сталелитейной и горнодобывающей компании "Северсталь" Алексей Мордашов стал самым богатым человеком России. Это следует из данных рейтинга Forbes Real Time, которые обновляются в режиме онлайн.

По данным на 20:51 мск, состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 29,2 миллиарда долларов.

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С первого места в рейтинге Мордашов сместил совладельца "Норникеля" Владимира Потанина. Объём его капитала снизился на 3,82% — до 28,8 миллиарда долларов. Причиной этому послужило падение акций компании на фоне информации о частичной приостановке деятельности рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Стоимость ценных бумаг уменьшилась и составила 26 642 рубля за штуку (падение на 5,8%).

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск "обеднел" более чем на 10 миллиардов долларов.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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