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Вдовец Легкоступовой решил выставить её квартиру на продажу

По наследству ему досталась только часть жилплощади, но он уже сменил все замки.

24 февраля 2021, 19:17
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100000541037711&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Фирсов</a></p>

Фото © Facebook / Юрий Фирсов

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил о намерении продать квартиру, часть которой досталась ему в наследство после смерти певицы. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Фирсов продемонстрировал журналистам документы на 1/4 часть квартиры, тем самым опровергнув сообщения о самовольном занятии жилплощади Легкоступовой. Остальное принадлежит матери певицы, её дочери и сыну.

"Мама живет в Феодосии, Анэтта живёт в своём доме, у Матвея есть свой дом в Павловском Посаде", — пояснил Фирсов.

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Замки в квартире мужчина сменил из-за якобы похищенных у него ключей. В этом хищении он обвиняет дочь Легкоступовой. Фирсов отметил, что долго не мог попасть в квартиру, где были его вещи, часть из которых якобы уже успела пропасть.

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Фирсов не ответил конкретно на вопрос о том, почему он ранее заявлял об отказе от доли в наследстве жены, а теперь резко решил поступить иначе. Но он готов впустить других родственников покойной жены, правда не бесплатно.

"Я вложил деньги, чтобы квартиру оживить. Здесь было отключено электричество, не было воды, тёк кран, были долги порядка 81 тысячи рублей. Я порядка 120 потратил только на то, чтобы здесь жить", — раскрыл Фирсов свои условия.

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Он изъявил желание выставить квартиру на продажу в любой возможный момент для того, чтобы вернуть потраченные средства. Поэтому ждёт предложений от других "родственников".

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Напомним, Валентина Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая спровоцировала отёк мозга. Вскоре певица впала в кому, врачи провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. За это время её муж Юрий Фирсов, которого тоже доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. 14 августа спустя несколько дней комы она умерла.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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