С маленькими детьми, без еды и лекарств: в Домодедово пассажиры на двое суток застряли в зелёной зоне из-за сломанного в самолёте туалета

В Домодедово пассажиры на двое суток застряли в зелёной зоне. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В аэропорту Домодедово пассажиры застряли в зелёной зоне почти на двое суток. Об этом Лайфу рассказала одна из путешественниц.

Люди планировали лететь в Египет рейсом авиакомпании EgyptAir. Рейс был запланирован 23 февраля в 16:35. Всех пассажиров посадили в самолёт, но он так и не взлетел, жертвам ситуации пришлось провести внутри лайнера несколько часов, прежде чем их автобусом вернули в здание воздушной гавани.

Пассажирка пожаловалась, что компания подставила своих клиентов и изначально знала, что воздушное судно сломано, но держала внутри, потому что за задержку рейса придётся платить компенсацию, а за ожидание вылета — нет.

Представители EgyptAir отказывались выходить из самолёта, а в Домодедово не стали разбираться с ситуацией. В итоге сотрудники авиакомпании всё-таки объяснили людям, что происходит. Оказалось, что в лайнере неисправен туалет, хотя изначально речь шла о поломке турбины.

Пассажирам пообещали предоставить отель и ваучеры на питание, но никаких документов, подтверждающих задержку, не выдали. Компания Coral Travel, которая является организатором тура у некоторых путешественников, не прокомментировала ситуацию.

В результате людям пришлось сидеть в аэропорту, ожидая вылета, без багажа, а у некоторых в чемоданах были необходимые лекарства, которые никак не купить без рецепта. Ждали в зелёной зоне и семьи с маленькими детьми. В какой-то момент к самолёту приехала машина реанимации, одному из пассажиров стало плохо.

Отель туристам предоставили поздней ночью, некоторые из них сняли номера за свой счёт. Кроме того, перед вылетом им пришлось сдать ПЦР-тесты на коронавирус, тоже за свои деньги.

Вылет переносили ещё несколько раз, но в итоге людей всё-таки посадили в лайнер. Ещё полчаса ушло на то, чтобы обработать его корпус противогололёдным реагентом, в итоге борт компании EgyptAir всё-таки взлетел.

Ранее Лайф сообщал, что собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту.

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