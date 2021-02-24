Продюсер оценил шансы возродить в России мюзикл "Норд-Ост"

В Сети заговорили о возрождении мюзикла "Норд-Ост", который у россиян ассоциируется с терактом 2002 года. Театральный продюсер Дмитрий Богачёв прокомментировал эту инициативу.

Он отметил, что не собирался заниматься постановкой, но идею вернуть её на сцену считает хорошей. Правда, в современных реалиях спектакль нуждается в корректировке.

"Идея хорошая, потому что сам по себе мюзикл стал классикой. Сейчас можно было бы его поставить, но по-другому совершенно. 20 лет всё-таки прошло, несколько поколений сменилось. Зрители другие, артисты другие, технологии и темпы жизни тоже другие", — сказал Богачёв в интервью телеканалу "360".

Продюсер добавил, что не планирует ставить "Норд-Ост", но если вдруг решится на это, то будет просить у авторов и правообладателей максимальной творческой свободы.

По словам Богачёва, необходимо проверить, насколько этот мюзикл нужен зрительской аудитории и получит ли он общественную поддержку. Деятель культуры уверен, что это качественный спектакль "без негативного фона", он заслуживает вновь увидеть сцену.

Напомним, 23 октября 2002 года террористы захватили здание дома культуры "Московский подшипник". В момент захвата там шёл мюзикл "Норд-Ост", в заложниках оказалось более 900 человек, в том числе актёры и зрители, среди которых были дети. Террористы удерживали людей на протяжении нескольких суток. Утром 26 октября спецназ взял здание штурмом.

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