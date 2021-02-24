Виноваты "Искандеры"? Почему проигрыш в войне Пашинян пытается списать на Москву и наше вооружение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попал в очередной громкий скандал. Накануне в интервью, комментируя слова экс-президента Сержа Саргсяна о неэффективном применении руководством страны в недавней войне в Карабахе современных российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), заявил: "Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандер" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?"

Неизвестно, какой мощности был взрыв после применения "Искандеров" в районе Шуши, но информационный взрыв от слов армянского премьера был огромным и помог ему попасть в топ "Яндекса" и на первые полосы ведущих российских (и не только) СМИ. Фактически Пашинян обвинил главного военно-политического союзника Армении в поставках некачественного вооружения. Или, что ещё хуже, поставил под сомнение качество современного российского вооружения. Притом что "Искандеры" — один из предметов гордости российского ВПК. А Армения является единственной страной мира, которой Россия согласилась продать эти современные ракетные комплексы.

Это заявление можно было бы счесть очередным безответственным высказыванием Пашиняна, которые затем он, его пресс-служба и команда опровергают или дезавуируют. И в этой связи примечательно, что в Минобороны Армении заявили, что "не могут интерпретировать высказывания" главы правительства об "Искандерах". Вероятно, в военном ведомстве пытаются оперативно решить, как реагировать на это заявление премьера, чтобы, с одной стороны, не выставить безответственным дилетантом Пашиняна, а с другой — не задеть российскую сторону. Ведь если Пашинян, не служивший в армии и имеющий очень поверхностные знания о военном деле, ещё может затем сказать, что сболтнул лишнего, не владея темой, то у представителей Минобороны такой "роскоши" нет.

Примечательно, что, в отличие от военных, члены политической команды Пашиняна фактически поддержали его обвинения в адрес России. Тем более что среди них много людей, которые до прихода к власти не скрывали свои антироссийские взгляды. Как, например, председатель постоянной комиссии парламента по вопросам обороны и национальной безопасности от правящей фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян, который, комментируя слова премьера об "Искандерах", задаётся вопросом, правильными или ошибочными были закупки вооружений за последние хотя бы 15 лет. И работало или нет закупленное (практически полностью у России) вооружение, и не только "Искандеры"? "Представляете, если сомнения господина Пашиняна окажутся обоснованными? Значит, нам всё придётся пересмотреть", — подчеркнул Андраник Кочарян.

Не исключено, что в представлениях Пашиняна "Искандер" сродни ядерному оружию и одним или двумя пусками можно было остановить наступление азербайджанских войск на Шуши. Надо заметить, что слух о применении "Искандеров" под Шуши распространился ещё в начале ноября прошлого года, и никто не утверждал, что ракеты не взорвались. Проблема была в том, что "Искандер" предназначен (и поэтому закупался армянской стороной) для выполнения других задач, в частности поражения важных целей в тылу противника. И ещё в дни войны эксперты и общественность задавались вопросом, почему армянская сторона не применяет "Искандеры" против нефтяной инфраструктуры Азербайджана или хотя бы военного аэродрома в Гяндже, где базировались участвовавшие в боевых действиях турецкие F-16.

С учётом действий Пашиняна и его команды до войны, во время неё и после можно сделать вывод, что его вчерашнее заявление было неслучайно. И Пашинян целенаправленно ведёт дело к разрыву отношений с Москвой и переориентации на Запад, что в реалиях Южного Кавказа означает курс на тесное сотрудничество с Турцией (о чём наглядно говорит пример Грузии, ставшей сателлитом тандема Анкара — Баку). И чтобы развязать себе руки, Пашинян довёл ситуацию фактически до сдачи Арцаха, дабы избавиться от необходимости сохранять тесные военно-политические отношения с Россией, без чего невозможно было сохранить баланс сил с Азербайджаном. И именно поэтому он не принимал предложения российской стороны и не шёл на прекращение огня раньше на более благоприятных условиях, хотя хорошо знал, что проигрывает в войне (начальник генштаба Оник Гаспарян ещё на четвёртый день заявил о неизбежности поражения в противостоянии объединённым силам Азербайджана и Турции и предлагал как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня, пока позиции армянской стороны ещё сильны). Однако Пашинян не только продолжил войну, но даже не использовал все возможные ресурсы Вооружённых сил Армении, сделал ставку на добровольцев вместо нормальной мобилизации, заодно отказавшись признавать независимость Арцаха. И для него, наверное, стало сюрпризом, что Москва всё же договорится с Баку по поводу ввода миротворцев и сохранения под армянским контролем большой части бывшего НКАО. Вероятно, он рассчитывал, что, чувствуя близость победы, Ильхам Алиев не согласится на ввод миротворцев.

Сейчас же, немного укрепив свои позиции по сравнению с ноябрём-декабрём, Пашинян пытается сделать виновными в своём провале не только бывшие власти, но и Россию, которая якобы занимала антиармянскую позицию в переговорном процессе до войны (это был вынужден опровергать российский МИД), ставила неприемлемые условия по Шуши, а теперь, оказывается, поставляла Армении некачественное оружие. А его депутаты на обсуждениях с азербайджанскими и турецкими экспертами заявляют, что если странами Южного Кавказа будет выработана региональная стратегия безопасности, то в регионе больше не будет нужно присутствие сил извне — российских миротворцев в Арцахе, в ответ получая предложение прямо связанных с властями Турции и Азербайджана экспертов задуматься также над выводом из Армении российской базы и пограничников.

В этом контексте вспоминается визит в Армению в октябре 2018 года советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который на совместной пресс-конференции с Пашиняном советовал армянскому премьеру отказаться от "исторических клише" (союза с Россией) в своих международных отношениях. А также заявил, что американское оружие качественнее российского, и предложил покупать оружие вместо России у США. И на фоне тогдашнего молчания Пашиняна (вместо него о недопустимости вмешательства в дела Армении был вынужден заявить МИД РФ) и нынешних его заявлений встаёт вопрос: а не являются ли действия Пашиняна с 2018 года выполнением указания отказаться от "исторических клише" и союза с Россией?

Вопросов добавляет и нынешняя активная поддержка Пашиняна со стороны прозападных СМИ и экспертов, молчание западных стран и структур относительно шагов армянских властей по ограничению свободы слова в стране. Ведь даже при большом желании трудно не заметить крен Пашиняна в авторитаризм, однако США и ЕС это совершенно не волнует. По сути, им выгоден "диктатор" Пашинян, и нетрудно догадаться, для чего — для ограничения возможности пророссийских сил помешать этому геополитическому реверсу. А пока же все свои непопулярные шаги Пашинян объясняет давлением Москвы, возлагая на неё при этом ответственность за свои ошибки и упущения, что, по его мнению, должно повлечь за собой раскрутку антироссийских настроений в армянском обществе. Удастся ли ему реализовать свои планы, покажет время.

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