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Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота

Он анонсировал обращение к нации.

25 февраля 2021, 08:22
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генштаба ВС страны попыткой военного переворота. Он анонсировал скорое обращение к нации и объявил о сборе своих сторонников на площади у дома правительства в Ереване.

"Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех сторонников на площадь Республики прямо сейчас", — написал Пашинян в "Фейсбуке".

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Напомним, ранее Генштаб распространил заявление, в котором ВС Армении потребовали отставки премьера и правительства. Такое требование связано с увольнением первого замначальника Генштаба после того, как он высмеял Пашиняна за слова про российские "Искандеры".

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Ранее премьер-министр заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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