Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генштаба ВС страны попыткой военного переворота. Он анонсировал скорое обращение к нации и объявил о сборе своих сторонников на площади у дома правительства в Ереване.

"Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех сторонников на площадь Республики прямо сейчас", — написал Пашинян в "Фейсбуке".

Ранее премьер-министр заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

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