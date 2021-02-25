Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота
Он анонсировал обращение к нации.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генштаба ВС страны попыткой военного переворота. Он анонсировал скорое обращение к нации и объявил о сборе своих сторонников на площади у дома правительства в Ереване.
"Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех сторонников на площадь Республики прямо сейчас", — написал Пашинян в "Фейсбуке".
Напомним, ранее Генштаб распространил заявление, в котором ВС Армении потребовали отставки премьера и правительства. Такое требование связано с увольнением первого замначальника Генштаба после того, как он высмеял Пашиняна за слова про российские "Искандеры".
Ранее премьер-министр заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
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