ВС Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства
Отмечается, что военные долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию армии.
Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Армия Армении потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Об этом заявили в главном штабе ВС республики. Такое решение связано с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил республики.
"Премьер-министр и Правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооружённые силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию ВС действующей властью, однако всё имеет свои пределы", — говорится в заявлении Генштаба.
Отмечается, что армия страны с честью выполнила свой долг. В связи со своим требованием ВС предупреждают власти воздержаться от применения силы против народа.
Напомним, в Армении уволили замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, высмеявшего Пашиняна за слова про "Искандеры". Премьер-министр заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление.
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