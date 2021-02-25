ВС Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства

Армия Армении потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Об этом заявили в главном штабе ВС республики. Такое решение связано с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил республики.

"Премьер-министр и Правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооружённые силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию ВС действующей властью, однако всё имеет свои пределы", — говорится в заявлении Генштаба.

Отмечается, что армия страны с честью выполнила свой долг. В связи со своим требованием ВС предупреждают власти воздержаться от применения силы против народа.

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