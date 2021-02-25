Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Двух силовиков ранили при проверке документов в Карачаево-Черкесии

Одного ударили ножом, в другого выстрелили из ружья.

25 февраля 2021, 07:57
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики. Произошло всё около полуночи, когда полицейский и его коллега из Росгвардии решили проверить документы у водителя и пассажира припаркованной на обочине "Нивы".

"В салоне автомобиля находилось два человека, которые на законное требование сотрудников ответили грубой нецензурной бранью. В ходе пресечения правонарушения водитель автомашины нанёс ножевое ранение полицейскому, а пассажир автомашины из охотничьего ружья произвёл выстрел в сотрудника Росгвардии. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия", — сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Девушка погибла в страшном ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони

Девушка погибла в страшном ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони

В МВД добавили, что полицейского после оказания медицинской помощи отпустили домой, а сотрудник Росгвардии был госпитализирован. Личности подозреваемых правоохранители уже установили, принимаются меры для их задержания.

А ранее на Ставрополье фура снесла машину с полицейскими, стоявшую на обочине. Они остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля.

Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе африканца

Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе африканца

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В КЧР блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах. Пришлось извиняться

30 января, 00:10

Полицейские бросились спасать парня, замерзающего на снегу, и выставили себя полными дураками

21 февраля, 08:00

В Перми за решётку на пять лет отправили управляющего мини-отелем, где постояльцы заживо сварились в кипятке

сегодня в 08:52
Life

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении

сегодня в 09:32

В Посольстве ФРГ прокомментировали ситуацию с арестом россиянина с двойным гражданством по делу о госизмене

сегодня в 09:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1