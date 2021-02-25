Двух силовиков ранили при проверке документов в Карачаево-Черкесии
Одного ударили ножом, в другого выстрелили из ружья.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики. Произошло всё около полуночи, когда полицейский и его коллега из Росгвардии решили проверить документы у водителя и пассажира припаркованной на обочине "Нивы".
"В салоне автомобиля находилось два человека, которые на законное требование сотрудников ответили грубой нецензурной бранью. В ходе пресечения правонарушения водитель автомашины нанёс ножевое ранение полицейскому, а пассажир автомашины из охотничьего ружья произвёл выстрел в сотрудника Росгвардии. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия", — сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
В МВД добавили, что полицейского после оказания медицинской помощи отпустили домой, а сотрудник Росгвардии был госпитализирован. Личности подозреваемых правоохранители уже установили, принимаются меры для их задержания.
А ранее на Ставрополье фура снесла машину с полицейскими, стоявшую на обочине. Они остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля.
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