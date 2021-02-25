Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит ждать третьей волны коронавируса

Эпидемическая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами мер профилактики и темпов вакцинации.

25 февраля 2021, 07:43

Фото © Pixabay

Сезонные колебания числа заразившихся коронавирусом не исключены, но весеннего подъёма заболеваемости не ожидается. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.

"Говорить о третьей волне коронавируса неправильно, так как под волной в эпидемиологии понимается снижение уровня заболеваемости до нулевых значений и затем новый подъём. Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъёме и снижении заболеваемости коронавирусом", — сказал эксперт.

"Очень хорошо придумано": Лайф узнал, как проходит вакцинация от ковида в московском ТЦ "Гагаринский"

"Очень хорошо придумано": Лайф узнал, как проходит вакцинация от ковида в московском ТЦ "Гагаринский"

Горелов отметил, что эпидемическая ситуация будет зависеть от того, как россияне соблюдают меры профилактики, а также от темпов вакцинации, так как Россия не приблизится к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка минимум в 60% населения.

Эксперт сообщил, что гриппа в этом сезоне практически нет, чему во многом поспособствовала успешная кампания по вакцинации. Он выразил надежду, что люди так же ответственно подойдут к этому вопросу и в ситуации с коронавирусом.

Малышева перечислила продукты, которые возместят недостаток витамина А

Малышева перечислила продукты, которые возместят недостаток витамина А

Ранее инфекционисты оценили вероятность третьей волны коронавируса в России. Медики отметили, что в стране ещё недостаточная иммунная прослойка, а вакцинация только набирает обороты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1