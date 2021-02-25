В Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит ждать третьей волны коронавируса

Сезонные колебания числа заразившихся коронавирусом не исключены, но весеннего подъёма заболеваемости не ожидается. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.

"Говорить о третьей волне коронавируса неправильно, так как под волной в эпидемиологии понимается снижение уровня заболеваемости до нулевых значений и затем новый подъём. Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъёме и снижении заболеваемости коронавирусом", — сказал эксперт.

Горелов отметил, что эпидемическая ситуация будет зависеть от того, как россияне соблюдают меры профилактики, а также от темпов вакцинации, так как Россия не приблизится к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка минимум в 60% населения.

Эксперт сообщил, что гриппа в этом сезоне практически нет, чему во многом поспособствовала успешная кампания по вакцинации. Он выразил надежду, что люди так же ответственно подойдут к этому вопросу и в ситуации с коронавирусом.

Ранее инфекционисты оценили вероятность третьей волны коронавируса в России. Медики отметили, что в стране ещё недостаточная иммунная прослойка, а вакцинация только набирает обороты.

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