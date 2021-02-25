Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

Весной в России возможен новый подъём заболеваемости коронавирусом, но называть его третьей волной не совсем корректно. Об этом заявил инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

"Я считаю, что очередной подъём заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдёт "британский" штамм коронавируса", — приводит слова Тимакова РБК.

Медик отметил, что в России ещё недостаточная иммунная прослойка, вакцинация только набирает обороты. Также повторно могут заразиться те, кто переболел в начале пандемии. Усугубляют ситуацию и сезонные факторы: авитаминоз, короткий световой день, инсоляция.

Говорить о волнах, по словам Тимакова, можно, когда пандемия возникает, утихает и возвращается снова. В России же наблюдалось несколько подъёмов и спадов заболеваемости.

В свою очередь вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский добавил, что всплеск заражений возможен осенью после летнего снижения. Специалист также отметил, что не является сторонником термина "волна".

"Коронавирус себя ведёт как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью", — спрогнозировал эксперт.

А чтобы снизить заболеваемость, нужно активнее проводить вакцинацию, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Врач подчеркнул, что благодаря этому постепенно нарастёт прослойка имеющих антитела и, если не появятся новые мутации, всё будет более-менее нормально.

Напомним, ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил о завершении в России третьей волны коронавируса. По его мнению, она пришлась на период после новогодних праздников. Эксперт полагает, что это является следствием формирования естественного иммунитета к ковиду у достаточного числа россиян.

Авторы