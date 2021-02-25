Врач объяснила, как нужно спать для сохранения красоты и молодости

Сон благотворно влияет на здоровье, а правильное положение во сне — на внешний вид. Как правильно спать, чтобы днём выглядеть хорошо, объяснила доктор медицинских наук, врач — дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Она отметила, что не существует "волшебной" подушки и матраса "от морщин". Главное, что нужно сделать во время сна, — это обеспечить нормальный лимфо- и кровоток, чтобы избежать отёков и не препятствовать кровоснабжению головы.

"Подбирать подушку можно любую, главное, чтобы её высота была не меньше половины размера плеча. Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна", — пояснила Светлана Жабоева в эфире "Радио Sputnik".

На лице также отражается недостаток сна. Мелкие морщины, мешки под глазами, серый цвет кожи — типичные признаки недосыпа. При систематической нехватке сна нарушаются все процессы в организме. В идеале он должен длиться восемь-девять часов. Лучше раньше ложиться и позже вставать — такие ритмы соответствуют солнечным. Если же спать по восемь часов, но в дневное время, это нарушает циркадные ритмы (процессы, связанные со сменой дня и ночи), добавила медик.

Косметолог посоветовала выпивать последний стакан жидкости примерно за три часа до отхода ко сну, ведь вода в большом количестве вредит внешности, провоцируя отёки. Уходовую косметику тоже стоит наносить заранее, минимум за 30 минут до сна, так как плёнка, которую образуют кремы, гели, тоники, патчи, мешает коже дышать. Нельзя ложиться спать и с макияжем.

"Перед сном архиважно тщательно очистить лицо от дневного макияжа и всех загрязнений. Поэтому обязательно умываться и в зависимости от возраста применять те или иные косметические средства. Молодым людям ничего не надо наносить. Для возрастных людей вечерний уход должен быть усиленным", — подчеркнула Жабоева.

Врач добавила, что вечерние средства имеют большую концентрацию активных ингредиентов, и ночью в силу функциональной деятельности всасываемость кожи и все процессы более активны.

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