"У неё ничего уже не было": стали известны подробности жизни юной писательницы, умершей от голода в Москве

Найденная мёртвой в Москве 20-летняя писательница Аделина Шелдон была скрытной и необщительной, а из-за перебоев в заказах у неё образовались огромные долги.

Женщина отметила, что месяц арендной платы в квартире обходился в 55 тысяч рублей, но в последние месяцы Шелдон перестала платить хозяину за жильё. По её словам, Аделина планировала купить какую-то недвижимость в столице.

"Но какой купить? У неё денег не было! Говорят, что она очень много должна была. Вероятно, у неё ничего уже не было. И пустой, говорят, холодильник", — приводит слова соседки Пятый канал.

Женщина отмечает, что Аделина не отказывала жильцам дома в мелких просьбах, но о себе говорила всегда разное. Хозяину квартиры Александру она "нафантазировала" о том, откуда приехала, хотя сама родом из Одессы.

Версии о родителях тоже оказывались разными, соседке девушка рассказывала, что её отец и мать вдовцы, у них есть другие дети, а она — общий ребёнок. Арендодателю же заявила, что родители развелись, и она с матерью приехала в Москву.

Женщина добавила, что Аделина жила очень уединённо и никогда не принимала гостей. Единственным исключением стал случай, когда однажды ночью кто-то постучал к ней в дверь, писательница и неожиданный визитёр о чём-то беседовали.

Ранее сообщалось, что в подъезде на западе Москвы нашли тело до смерти забитого мужчины.

Авторы