В России предложили выдавать продуктовые карточки получателям жилищных пособий

Союз потребителей России предложил выдавать социальные "продовольственные карточки" гражданам, получающим жилищные субсидии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо главы союза Петра Шелища в Минпромторг.

Отмечается, что речь идёт о людях, доля платежей которых за ЖКУ в семейном доходе составляет 22% и выше. Именно этот показатель является критерием для получения жилищных субсидий. По данным Росстата, в 2019 году число таких семей в стране равнялось трём миллионам (5,3% от общего количества).

Союз потребителей предлагает перечислять на каждую подобную семью по три тысячи рублей в месяц. При этом средства можно будет тратить только на продукты отечественного производства. Проект потребует не более девяти миллиардов рублей в месяц (81 миллиард до конца года, если выплаты начнутся 1 апреля).

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