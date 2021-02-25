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В России предложили выдавать продуктовые карточки получателям жилищных пособий

Речь идёт только о продовольствии отечественного производства.

25 февраля 2021, 00:02

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Союз потребителей России предложил выдавать социальные "продовольственные карточки" гражданам, получающим жилищные субсидии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо главы союза Петра Шелища в Минпромторг.

Отмечается, что речь идёт о людях, доля платежей которых за ЖКУ в семейном доходе составляет 22% и выше. Именно этот показатель является критерием для получения жилищных субсидий. По данным Росстата, в 2019 году число таких семей в стране равнялось трём миллионам (5,3% от общего количества).

Союз потребителей предлагает перечислять на каждую подобную семью по три тысячи рублей в месяц. При этом средства можно будет тратить только на продукты отечественного производства. Проект потребует не более девяти миллиардов рублей в месяц (81 миллиард до конца года, если выплаты начнутся 1 апреля).

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Тема продуктовых карточек для малоимущего населения активно обсуждается в России на протяжении последних месяцев. Так, в декабре 2020 года глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. По её задумке, поддержать необходимо конкретную группу населения, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. В начале февраля о похожей инициативе Минпромторга сообщили СМИ. Позже в правительстве опровергли планы по введению продуктовых карточек для нуждающихся.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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