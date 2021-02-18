Продовольственные сертификаты для бедных: что это за проект и кому он может помочь

— Продовольственные сертификаты мы с вами уже обсуждали, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, и определённые проблемные вопросы. Точно совершенно подумать над этим можно, — сказал президент.

В 2015 году Минпромторг внёс в правительство концепцию проекта по внедрению продовольственных карточек для необеспеченных граждан. Предполагалось, что на специальные банковские карты будут зачисляться средства на покупку свежих продуктов российского производства. По подсчётам министерства, в такой помощи нуждались 15–16 миллионов граждан.

Через два года Минпромторг оценил проект в 200–300 млрд рублей в год, но в Минфине заявили, что средства на реализацию идеи в бюджете 2018–2020 годов не заложены.

— В странах с развитой экономикой уже существуют и продовольственные карточки, и специальные отделы для малообеспеченных людей в супермаркетах, где товары стоят значительно дешевле, чем на других полках магазинов. Это хорошая инициатива, которая поможет многим россиянам жить лучше, — сказал Лайфу экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

В период первой волны пандемии коронавируса снова обсуждался вопрос введения продовольственных сертификатов, поскольку многие люди остались без работы из-за карантина и потеряли свой доход. Но власти решили, что в данных мерах нет необходимости, однако многодетные семьи и другие социально уязвимые группы получали продуктовые наборы, стоимость которых определялась в каждом регионе отдельно. Жители Подмосковья получили соцкорзины на сумму 2,2 тысячи рублей, а Татарстана — на 1,2 тысячи.

По мнению доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова, внедрение продовольственных сертификатов в 2021 году актуально, поскольку такая мера поддержки поможет людям, попавшим в сложную ситуацию в связи с пандемией. В США пособия на продукты получают десятки миллионов людей, эта система отлажена и эффективна.

— Вариантов поддержки может быть несколько: выдавать продукты, перечислять дополнительные средства или вручать сертификаты. С моей точки зрения, сертификаты или выплаты, которые можно потратить только на продукты, — наиболее предпочтительный вариант. Всё-таки некоторые люди могут использовать средства не на продукты, а на алкоголь или на азартные игры. У государства сейчас есть все механизмы, чтобы отследить, на что именно были потрачены пособия, и если вводить новую поддержку, то только в том случае, если она будет строго контролироваться, — добавил Чирков.

Владимир Путин отметил, что сейчас вопрос продовольственных сертификатов может быть не так актуален, как в разгар пандемии коронавируса.

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