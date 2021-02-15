Бесплатная медицина: какие услуги доступны по полису ОМС в 2021 году

С полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) можно не только вызвать врача на дом и лечить онкологические заболевания, но и сделать ЭКО, выявить сахарный диабет на ранней стадии и получить паллиативную амбулаторную помощь.

В 2021 году по полису ОМС стало возможно получить больше услуг. Теперь пациент может самостоятельно выбрать не только поликлинику, но и федеральный медцентр. С этого года федеральные клиники получают финансирование от Фонда обязательного медицинского страхования, а не от страховых компаний и регионального бюджета, как это было ранее. Поэтому теперь россияне, нуждающиеся в специализированной медпомощи, могут быстро её получить.

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Кроме того, увеличен объём паллиативной амбулаторной помощи. По полису ОМС можно также обратиться к врачам за патронажем пациентов на дому.

Врач-терапевт Анжелика Шакирова отмечает, что в диспансеризацию с 2021 года включена ранняя диагностика сахарного диабета. Если терапевт по анализам пациента заподозрит данное заболевание, он может направить его на исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. Если появятся подозрения на рак слизистых оболочек или кожи, то по полису ОМС можно получить консультацию дерматовенеролога и дерматоскопию.

Объёмы медицинской помощи по онкологии также увеличены: в дневных стационарах — на 4%, а в круглосуточных — на 5,7%. Образцы тканей теперь будут дополнительно перепроверять в лабораториях другие специалисты.

— Это нововведение позволит снизить количество ошибок в постановках диагнозов и не за счёт пациента, как это было ранее, — говорит онколог Искандер Абдуллин.

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Временные нормативы остались прежними: скорая помощь должна приехать за 20 минут, а терапевт обязан прийти на вызов в течение 24 часов. Диагноз онкологического заболевания врачи обязаны ставить за три рабочих дня, а если пациент получил направление на госпитализацию, то специализированную медпомощь он получит в срок от 7 до 14 дней, пациенты с онкологией — до семи рабочих дней после гистологической верификации. Пройти КТ, МРТ и ангиографию бесплатно пациенты могут не дольше чем за 14 дней после обращения, если есть подозрения на онкологию — до трёх дней.

Каждая женщина с диагнозом "бесплодие" и рядом других заболеваний в 2021 году также имеет возможность пройти ЭКО. Процедуру стимуляции суперовуляции по ОМС можно проводить два раза в год.

— Данная процедура очень сложная, поскольку требует гормональной стимуляции, — отмечает акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе. — Но, учитывая актуальность проблемы бесплодия сегодня, спрос на ЭКО очень высокий. По полису ОМС услугу можно получить бесплатно, но не сразу — придётся подождать своей очереди.

Также напомним, что в программе ОМС участвуют не только государственные, но и частные клиники. Владельцы полиса могут встать на учёт и бесплатно обслуживаться в коммерческом медицинском центре, процедура аналогична прикреплению к обычной поликлинике. Узнать, работает частная клиника по ОМС или нет, можно на сайте страховой компании, которая выдавала полис.

Если пациент по незнанию или по настоянию клиники платно прошёл бесплатную процедуру, положенную по ОМС, то он имеет основания для возврата денег. Для этого нужно обратиться в страховую компанию, выдавшую полис, и предъявить чеки и копию договора на оказание платных медицинских услуг.

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