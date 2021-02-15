Эксперты рассказали, о каких проблемах со здоровьем может говорить жирная кожа

Нельзя говорить, что проблемы с кожей напрямую связаны с рационом человека. Зачастую речь может идти о некоторых гормональных нарушениях. Об этом в беседе с Лайфом рассказала член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

"Иногда это просто какие-то наследственные факторы, иногда это нарушение гормональной регуляции, в связи с чем повышается жирность кожи. Говорить о том, что, например, напрямую зависит от рациона питания, тоже мы не можем, потому что это не для всех будет справедливо, есть пациенты, которые абсолютно на сбалансированном и рациональном питании без избытка жиров и простых углеводов, и это не решает полностью проблемы с кожей", — уточнила врач-диетолог.

При этом она добавила, что в любом случае нужно нормализовать питание и снизить число животных жиров в рационе. Специалист подчеркнула, что можно сделать акцент на растительные диеты — больше употреблять овощи, листовую зелень, фрукты, цельнозерновые крупы, хлеб и продукты, в которых есть витамины А и Е. А вот потребление простых углеводов, которые есть в сладком, следует ограничить. Стоит исключить из рациона и колбасы с полуфабрикатами, поскольку в них много насыщенных жиров.

В свою очередь врач-дерматолог Екатерина Вертиева подчеркнула, что жирная кожа, также как и сухая, и обычная, наследуется генетически. При этом у неё есть два типа: обычная жирная и жирная обезвоженная, которую часто принимают за сухую и поэтому неправильно за ней ухаживают.

"Жирная кожа у нас требует лёгких текстур, это в основном гели, флюиды, то есть то, что не закупоривает и позволяет коже дышать, жирная кожа не терпит нанесение жирных кремов. Часто имеет такую тенденцию к появлению чёрных точек, угревой болезни, поэтому она требует применений кислот", — поведала медик.

Она призвала не путать жирную обезвоженную кожу с сухой. Как утверждает врач, первая требует восстановления липидного поверхностного слоя, а вторая — восполнения воды. Если человек видит, что у него возникают прыщи, чёрные точки, и чувствует стянутость, то лучше обратиться к специалисту, который поможет точно определить, какой у вас вид кожи, и подберёт надлежащий за ней уход.

Ранее сообщалось, что бледность кожи назвали симптомом смертельно опасной болезни.

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