Рост цен на еду в январе этого года назвали максимальным за пять лет

В январе 2021 года российские цены на продукты выросли сразу на 7% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В годовом выражении этот рост стал максимальным за пять лет. Особенно остро стоит проблема в регионах, отмечают аналитики. Зарплаты там на невысоком уровне, и теперь выросла доля личных трат не еду.

Самые высокие показатели роста цен на продукты в Дагестане — на 10,85%. Далее идут Саратовская область (10,2%), Адыгея (9,7%) и Рязанская область (9,24%).

Также в число лидеров списка попали Кабардино-Балкария (9,06%), Хакасия (9,04%), Калмыкия (8,96%), Калужская область (8,9%), Брянская область (8,78%) и Северная Осетия (8,77%).

В Москве и Ленинградской области — 5,1% и 5,77% соответственно. Самые низкие показатели на Чукотке (3%), в НАО (4,5%) и Томской области (4,7%).

Если говорить про конкретные продукты, то зафиксирован сильный рост цен на сахар-песок — 64%. Также подорожало подсолнечное масло — 26,2%. Ещё выросли цены на крупы и бобовые (20,8%), куриные яйца (18%), овощи – фрукты (16,3%) и макароны (12,9%).

А ранее торговые сети предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары.

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