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На Украине по делу о госизмене задержали оппозиционного политолога, критиковавшего блокировку телеканалов

СБУ конфисковала системный блок его компьютера, телефоны и банковские карточки.

24 февраля 2021, 23:42

На Украине по подозрению в госизмене задержали военного эксперта Юрия Дудкина. Видео © Facebook / Юрий Дудкин

Служба безопасности Украины задержала военного эксперта, оппозиционного политолога Юрия Дудкина по подозрению в госизмене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также ему инкриминируется "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". По данным следствия, журналист неоднократно участвовал в шоу на заблокированных ныне каналах, "совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины".

Украинский суд постановил заблокировать ряд телеграм-каналов

Украинский суд постановил заблокировать ряд телеграм-каналов

Сотрудники СБУ прибыли к Дудкину домой, чтобы произвести обыск и задержать его. Об этом эксперт рассказал на своей странице в "Фейсбуке". Его сын сообщил изданию "Шарий.net", что отца забрали в СИЗО, конфисковали системный блок компьютера, телефоны и банковские карточки.

Ранее журналист резко раскритиковал блокировку трёх телеканалов, сравнив её с тотальной цензурой в Северной Корее.

Зеленский забанил в "Фейсбуке" журналиста Шария, подозреваемого СБУ в госизмене

Зеленский забанил в "Фейсбуке" журналиста Шария, подозреваемого СБУ в госизмене

Напомним, по аналогичным статьям СБУ подозревает известного блогера Анатолия Шария. Сам журналист назвал обвинения в госизмене преследованием по политическим мотивам.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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