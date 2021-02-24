На Украине по делу о госизмене задержали оппозиционного политолога, критиковавшего блокировку телеканалов

На Украине по подозрению в госизмене задержали военного эксперта Юрия Дудкина. Видео © Facebook / Юрий Дудкин

Служба безопасности Украины задержала военного эксперта, оппозиционного политолога Юрия Дудкина по подозрению в госизмене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также ему инкриминируется "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". По данным следствия, журналист неоднократно участвовал в шоу на заблокированных ныне каналах, "совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины".

Сотрудники СБУ прибыли к Дудкину домой, чтобы произвести обыск и задержать его. Об этом эксперт рассказал на своей странице в "Фейсбуке". Его сын сообщил изданию "Шарий.net", что отца забрали в СИЗО, конфисковали системный блок компьютера, телефоны и банковские карточки.

Ранее журналист резко раскритиковал блокировку трёх телеканалов, сравнив её с тотальной цензурой в Северной Корее.

Напомним, по аналогичным статьям СБУ подозревает известного блогера Анатолия Шария. Сам журналист назвал обвинения в госизмене преследованием по политическим мотивам.

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