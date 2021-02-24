Украинский суд постановил заблокировать ряд телеграм-каналов
На этом настаивало СБУ.
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Власти Украины приняли решение заблокировать ряд телеграм-каналов. О соответствующем постановлении Киевского районного суда Харькова сообщает пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.
"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании телеграм-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", путём обязательства интернет-провайдеров... закрыть к ним доступ", - говорится в тексте постановления суда, часть которого опубликована на сайте Нацкомиссии.
Отмечается, что постановление в ведомство было направлено Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Ранее Лайф писал о том, почему использовать Telegram небезопасно.
Напомним, ранее на Украине из-за санкций президента Владимира Зеленского прекратили вещание три телеканала. После этого они объединились в медиахолдинг.
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