Украинский суд постановил заблокировать ряд телеграм-каналов

Власти Украины приняли решение заблокировать ряд телеграм-каналов. О соответствующем постановлении Киевского районного суда Харькова сообщает пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании телеграм-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", путём обязательства интернет-провайдеров... закрыть к ним доступ", - говорится в тексте постановления суда, часть которого опубликована на сайте Нацкомиссии.

Отмечается, что постановление в ведомство было направлено Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Ранее Лайф писал о том, почему использовать Telegram небезопасно.

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