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Украинский суд постановил заблокировать ряд телеграм-каналов

На этом настаивало СБУ.

24 февраля 2021, 22:47
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Власти Украины приняли решение заблокировать ряд телеграм-каналов. О соответствующем постановлении Киевского районного суда Харькова сообщает пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

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"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании телеграм-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", путём обязательства интернет-провайдеров... закрыть к ним доступ", - говорится в тексте постановления суда, часть которого опубликована на сайте Нацкомиссии.

Отмечается, что постановление в ведомство было направлено Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Ранее Лайф писал о том, почему использовать Telegram небезопасно.

Напомним, ранее на Украине из-за санкций президента Владимира Зеленского прекратили вещание три телеканала. После этого они объединились в медиахолдинг.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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