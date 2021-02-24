Россиян предупредили об опасности грядущего потепления
Ожидается хмурая, мрачная погода с низкими облаками.
Грядущее потепление принесёт в европейскую часть России гололедицу. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, также ожидаются мокрые осадки и низкие облака.
"Уже завтра (25 февраля) в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23–30 градусов осуществится за 36–48 часов. Это всё-таки нечасто бывает", — цитирует Вильфанда РИА "Новости".
К середине четверга, по словам метеоролога, воздух прогреется вплоть до плюсовых температур. Научный руководитель Гидрометцентра усомнился, будут ли граждане рады таким изменениям, ведь потепление — это хмурая, мрачная погода и низкие облака.
"Что важно, в связи с потеплением усиливается гололёд… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно", — добавил синоптик.
При этом Вильфанд отметил, что повышение температуры нельзя считать приходом весны.
А вот в долгосрочной перспективе, напротив, ожидается похолодание. Академик РАН, океанолог Геннадий Матишов предрёк человечеству малый ледниковый период.
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