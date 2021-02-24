Изрезал ножом и сбежал: в Нижегородской области задержали подростка, убившего девушку-инвалида
По предварительным данным, убийство произошло из-за стихийно вспыхнувшей неприязни.
Подозреваемый в убийстве и 23-летняя жертва. Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети
В Лысковском районе Нижегородской области 23 февраля было обнаружено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Вскоре по подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, накануне молодые люди поссорились, после чего подросток изрезал жертву ножом и скрылся с места преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Сообщения о пропаже девушки разместили поисково-спасательные отряды. 23-летняя Татьяна ушла из дома в посёлке Просек и не вернулась 22 февраля. Девушка является инвалидом с детства.
К поискам подключились правоохранительные органы и волонтёры. На следующий день тело погибшей нашли в одном из заброшенных зданий населённого пункта, там же обнаружилось и орудие преступления — небольшой нож.
Вскоре задержали и подозреваемого. Мотив своего жестокого злодеяния подросток не назвал, его предстоит выяснить следствию. Как уточняет Ni Mash, подозреваемый не был знаком с жертвой и убил её из-за стихийно вспыхнувшей неприязни.
Ранее Лайф сообщал, что тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы.
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