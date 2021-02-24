Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Германии оценили решение компаний выйти из строительства "Северного потока — 2" под угрозой санкций

Как минимум 18 организаций покинули проект.

24 февраля 2021, 21:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, но тем не менее не берётся обсуждать выход ряда европейских компаний из строительства "Северного потока — 2" под угрозой санкций. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ответ на вопрос ТАСС.

По его словам, решения всегда остаются за предприятиями. Как минимум 18 из них покинули проект по возведению газопровода. Зайберт не уточнил, поддерживает ли правительство Германии связь с немецкими фирмами из этого списка.

Госдеп пригрозил новыми санкциями по "Северному потоку — 2"

Госдеп пригрозил новыми санкциями по "Северному потоку — 2"

"Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем", — подчеркнул представитель.

По словам Зайберта, Германии важно, чтобы Украина оставалась страной, осуществляющей транзит газа. Он добавил, что США хорошо известна позиция Правительства ФРГ.

Напомним, из-за угрозы американских санкций 23 февраля из строительства "Северного потока — 2" вышло дочернее предприятие немецкой перестраховочной компании Munich RE. На следующий день о завершении инвестиций в газопровод объявила компания Wintershall Dea.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1