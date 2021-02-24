В Германии оценили решение компаний выйти из строительства "Северного потока — 2" под угрозой санкций
Как минимум 18 организаций покинули проект.
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Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, но тем не менее не берётся обсуждать выход ряда европейских компаний из строительства "Северного потока — 2" под угрозой санкций. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ответ на вопрос ТАСС.
По его словам, решения всегда остаются за предприятиями. Как минимум 18 из них покинули проект по возведению газопровода. Зайберт не уточнил, поддерживает ли правительство Германии связь с немецкими фирмами из этого списка.
"Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем", — подчеркнул представитель.
По словам Зайберта, Германии важно, чтобы Украина оставалась страной, осуществляющей транзит газа. Он добавил, что США хорошо известна позиция Правительства ФРГ.
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Напомним, из-за угрозы американских санкций 23 февраля из строительства "Северного потока — 2" вышло дочернее предприятие немецкой перестраховочной компании Munich RE. На следующий день о завершении инвестиций в газопровод объявила компания Wintershall Dea.
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