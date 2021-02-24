В Германии оценили решение компаний выйти из строительства "Северного потока — 2" под угрозой санкций

Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, но тем не менее не берётся обсуждать выход ряда европейских компаний из строительства "Северного потока — 2" под угрозой санкций. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ответ на вопрос ТАСС.

По его словам, решения всегда остаются за предприятиями. Как минимум 18 из них покинули проект по возведению газопровода. Зайберт не уточнил, поддерживает ли правительство Германии связь с немецкими фирмами из этого списка.

"Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем", — подчеркнул представитель.

По словам Зайберта, Германии важно, чтобы Украина оставалась страной, осуществляющей транзит газа. Он добавил, что США хорошо известна позиция Правительства ФРГ.

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