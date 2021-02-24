Учёные определили самые "пьющие" профессии

Учёные из Великобритании выяснили, представители каких профессий чаще других любят принять на грудь. Первые места в списке заняли мужчины, работающие в строительстве и на производстве, а также женщины-руководители. Статью с этой информацией разместил журнал BMC Public Health.

Для исследования специалисты отобрали 100 тысяч человек в возрасте 40–69 лет, их данные были внесены в базу UK Biobank с 2006 по 2010 год. В сведениях о себе участники указывали род деятельности и объём потребляемого спиртного. Отметку "алкоголик" получали британцы, употребляющие 280–400 граммов чистого алкоголя в неделю.

Не уступают работникам производства и строительства по объёму выпитого спиртного уборщики. А вот меньше всего любят пропустить стаканчик священники, врачи, физики, геологи и метеорологи. Среди представительниц прекрасного пола равнодушными к выпивке оказались школьные учительницы, врачи и учёные.

Исследователи не анализировали, как особенности профессии влияют на развитие алкоголизма, целью было пересчитать самых пьющих. Поэтому утверждать, что конкретный вид деятельности влияет на появление алкогольной зависимости, неправильно.

"Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определённых профессиональных сферах, могут принести пользу как отдельным людям, так и экономике в целом, улучшив благосостояние сотрудников и косвенно повысив производительность", — пояснил руководитель исследования Эндрю Томпсон.

Ранее Лайф писал о регионах в России, где пьют больше всего водки.

Авторы