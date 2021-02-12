Винодельня ищет сотрудника на вакансию мечты — нужно пить вино дома и получать за это деньги
Идеальной работы не существует? Британская компания HUN бросила вызов этому стереотипу и теперь ищет дегустаторов своего вина.
HUN занимается продажей южноафриканского вина в необычном формате. Все напитки разливаются в небольшие алюминиевые банки с ярким дизайном. И теперь это не единственная особенность компании. Недавно руководство объявило о поиске кандидатов на должность удалённого дегустатора вина. Сомелье быть совсем не обязательно — нужно проживать в Великобритании и быть старше 18 лет.
Выбранным кандидатам привезут домой запас вина на целый год и заплатят 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей) за отзывы. Кроме того, участникам программы предоставят ранний доступ ко всем новинкам HUN, которые будут выпускаться в течение следующего года, пишет Mirror.
Отличная подработка для любителей вина! Все, кто сейчас находится в Британии, могут подать заявку на участие до 9 марта. Сделать это можно на официальном сайте компании.
WOW-news
Винодельня ищет сотрудника на вакансию мечты — нужно пить вино дома и получать за это деньги
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