Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против России

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Запад не может отменить антироссийские санкции, несмотря на то что они обходятся ему слишком дорого.

Он отметил, что сложившийся "всех устраивающий статус-кво" на самом деле не выгоден никому. США — потому что не могут удержать Россию в той роли, которая была определена ей после окончания холодной войны. Евросоюзу — поскольку он не может заставить Москву изменить политику в Донбассе, а РФ — как минимум из-за того, что ограничения тормозят отечественную экономику.

"Но из статус-кво никому не получается выйти не потому, что этого не хотят, а потому, что оно отражает застывшее в виде неразрешимого политического конфликта соотношение сил, которое ни одна из сторон не может сдвинуть в свою пользу, не рискуя военным конфликтом", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, противоречия РФ и Запада куда глубже, чем вопросы по Украине и Сирии. Как и во время противостояния капитализма и социализма, они приобретают цивилизационный характер. Отказ от санкций для Запада означает фактически признание воссоединения Крыма и отказ от поддержки Киева.

Пушков добавил, что сделать это политическим оппонентам невозможно, поскольку по линии НАТО в противостояние с Россией вложено слишком много ресурсов.

"Так что сей гордиев узел одним умным ходом не разрубить. Другое дело, что и фигур, способных на такие ходы, в западном мире не видно", — заключил сенатор.

Ранее Пушков назвал четыре главных вызова России в 2021 году.

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