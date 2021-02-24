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На парковке в Москве найдено оледеневшее тело человека

Его доставили в морг для выяснения причин смерти.

24 февраля 2021, 23:21

Фото © Pixabay

На юго-востоке Москвы найдено оледеневшее тело человека. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что труп неустановленного лица был обнаружен на парковке в Краснодарском проезде. Его доставили в морг, причины смерти устанавливаются.

Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы

Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

Ранее под Петербургом в мусоропроводе нашли тело новорождённого.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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