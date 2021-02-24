На парковке в Москве найдено оледеневшее тело человека
Его доставили в морг для выяснения причин смерти.
Фото © Pixabay
На юго-востоке Москвы найдено оледеневшее тело человека. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что труп неустановленного лица был обнаружен на парковке в Краснодарском проезде. Его доставили в морг, причины смерти устанавливаются.
Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
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