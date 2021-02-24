Украина и Польша договорились противодействовать строительству "Северного потока - 2"
Зеленский и Дуда считают газопровод "ловушкой для всей Европы".
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в ходе телефонного разговора договорились о противодействии строительству газопровода "Северный поток — 2" и приняли решение максимально привлекать к этому мировое сообщество.
"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Дуда согласился со своим коллегой в том, что необходимо скоординировать усилия для прекращения строительства "Северного потока — 2".
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в совместных проектах и договорились продолжать диалог, особенно в экономических вопросах. Отдельно рассматривались темы строительства и ремонта дорог, а также модернизации пунктов пропуска между Украиной и Польшей.
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Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС.
Напомним, это уже не первое заявление Киева и Варшавы касательно строительства газопровода. Ранее министры иностранных дел стран Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали США использовать все средства для остановки проекта.
Как сообщал Лайф, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект находится на завершающей стадии, однако США всячески пытаются помешать его запуску. Сейчас Вашингтон продолжает искать возможности для новых санкций против "Северного потока — 2". Ранее там признали, что выступают против его строительства только из-за геополитики.
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