Украина и Польша договорились противодействовать строительству "Северного потока - 2"

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в ходе телефонного разговора договорились о противодействии строительству газопровода "Северный поток — 2" и приняли решение максимально привлекать к этому мировое сообщество.

"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

Дуда согласился со своим коллегой в том, что необходимо скоординировать усилия для прекращения строительства "Северного потока — 2".

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в совместных проектах и договорились продолжать диалог, особенно в экономических вопросах. Отдельно рассматривались темы строительства и ремонта дорог, а также модернизации пунктов пропуска между Украиной и Польшей.

Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС.

Напомним, это уже не первое заявление Киева и Варшавы касательно строительства газопровода. Ранее министры иностранных дел стран Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали США использовать все средства для остановки проекта.

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