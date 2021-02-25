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Опубликовано 25 февраля 2021, 03:40

Штрафы за лесные пожары в России могут вырасти в 10 раз

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Отмечается, что правительство положительно оценило инициативу.

Госдума планирует в марте принять законопроект с поправками в КоАП и увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в парламенте.

Для физических лиц денежное взыскание возрастёт в десять раз, для должностных и юридических — вдвое.

Проект на рассмотрение в ГД внесло Законодательное собрание Кемеровской области. Правительство дало положительный отзыв. Поддержать инициативу также готовы в "Единой России".

"Этот законопроект очень важен, поэтому мы его поддержим. Это подтверждают статистические данные потерь сожжённых пожарами лесов и цифры ущерба", — отметил первый зампред фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.

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Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях сейчас штрафы для физлиц составляют от трёх до пяти тысяч рублей в зависимости от причинённого ущерба. Для должностных лиц — от 10 до 50 тыс., для юрлиц и предпринимателей — от 50 тыс. до миллиона рублей.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв выразил надежду на то, что россияне с пониманием отнесутся к законопроекту, поскольку речь идёт о сохранении леса.

Ранее депутаты всех фракций внесли в Госдуму закон о наказании за оскорбление ветеранов.

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Дарья Хомякова
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