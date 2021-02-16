Штраф вместо тюрьмы. Какие преступления станут "уголовными проступками"

"Уголовный проступок", который предлагает ввести в УК законопроект, — по сути, новый вид преступления. Если человек совершил такой проступок впервые, его предлагают полностью освобождать от уголовной ответственности и применять наказание, не связанное с лишением свободы — например, штраф или общественные работы. Всего к таким нетяжким преступлениям — "проступкам" — предлагается отнести 112 составов. В том числе 53 — "экономических", включая очень любимую следователями статью "Растрата" или "Незаконное предпринимательство".

В прошлом году по таким статьям, согласно статистике Генпрокуратуры, это могло бы коснуться почти полумиллиона россиян.

— Если Госдума примет предложения Верховного суда, то в нашей уголовной системе произойдёт серьёзная эволюция, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — На сегодня в России очень много людей, которые имеют судимости, полученные ими за преступления небольшой тяжести — и чаще всего в совсем молодом возрасте. После того как поправки будут приняты, их станет в разы меньше, ведь в законе прописан императив: совершил впервые и небольшой тяжести — можешь получить квалификацию "уголовный проступок". Такая конструкция сделает работу судей, прокуроров и сотрудников силовых ведомств намного более понятной и продуктивной, а граждане не получат клеймо судимости.

Несколько меньше оптимизма по поводу предложений Верховного суда о введении "уголовного проступка" испытывает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— То, что государство решило встроить в свою правовую систему некое "промежуточное звено" между административным правонарушением и преступлением, это плюс как для правоохранительной системы (будет проще администрировать, и в большинстве случаев решения, скорее всего, будут приниматься без многомесячного следствия), так и для граждан, которые могут избежать тяжести уголовного преследования, — считает он. — Но в нашей стране у всякого — даже разумного — начинания бывает "изнаночная сторона". Ознакомившись с законопроектом, я для себя отмечаю, что он не решает одну из главных процессуальных прорех в системе привлечения к ответственности, а именно объективную процессуальную сторону привлечения лица в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Действительно, на сегодня наблюдается некий парадокс: если уголовное дело возбуждено, то правоохранители всеми силами стараются передать его в суд, ведь от этого зависят их отчётные показатели. Соответственно, если по делу имеется один подозреваемый, то никакой мотивации квалифицировать его действия как "уголовный проступок" у лица, производящего дознание, нет. И как раз это касается преступлений именно экономического характера.

Поэтому, пока не будет переработана система учёта раскрываемости и безусловности направлений возбуждённых дел в суд, руководители подразделений дознания, скорее всего, не будут приветствовать прекращение уголовных дел в связи с квалификацией действий подозреваемого как "уголовный проступок". А значит, максимум, что может сделать предложение Верховного суда, это позволить судьям прекращать уголовное преследование лица в ходе судебного разбирательства в связи с квалификацией "уголовный проступок". Это уже немало, но для правового государства явно недостаточно.

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