Суд приговорил россиянина Васильева к восьми годам колонии за госизмену
Мужчину задержали в августе 2019 года.
Фото © ТАСС / "Ведомости"
Забайкальский краевой суд признал россиянина Владимира Васильева виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Викторию Михайлюк, мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Отмечается, что 52-летний Васильев осуждён по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Приговор вступил в законную силу.
Мужчина был задержан в августе 2019 года. По данным СМИ, он признал свою вину, но тем не менее дело рассматривалось в общем порядке.
Напомним, ранее в Москве по подозрению в госизмене арестовали гражданина России и Германии Демури Воронина. По данным источника, его задержание может быть связано со шпионажем против РФ под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.
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