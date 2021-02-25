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Суд приговорил россиянина Васильева к восьми годам колонии за госизмену

Мужчину задержали в августе 2019 года.

25 февраля 2021, 00:25
<p>Фото © ТАСС / "Ведомости"</p>

Фото © ТАСС / "Ведомости"

Забайкальский краевой суд признал россиянина Владимира Васильева виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Викторию Михайлюк, мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Отмечается, что 52-летний Васильев осуждён по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Приговор вступил в законную силу.

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Мужчина был задержан в августе 2019 года. По данным СМИ, он признал свою вину, но тем не менее дело рассматривалось в общем порядке.

Напомним, ранее в Москве по подозрению в госизмене арестовали гражданина России и Германии Демури Воронина. По данным источника, его задержание может быть связано со шпионажем против РФ под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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