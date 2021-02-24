Интим с проблемами: самые частые травмы, полученные во время секса

Новость о москвиче, который 23 февраля обратился в больницу из-за перелома полового органа, стала сенсацией и мемом под занавес зимы. Сожительница пациента утверждает, что никаких сложных поз влюблённые не использовали, но одно неловкое движение во время традиционного акта стало причиной серьёзной травмы. Если бы пара не обратилась к медикам, то последствия могли быть куда страшнее — от искривления мужского органа до потери потенции.

По словам хирурга Андрея Трошина, перелом интимных органов — не самая частая причина обращений. Регулярно пациенты поступают с порванными уздечками или повреждениями головки мужского органа.

"Иногда такие травмы требуют наложения швов, но чаще всего проблема решается с помощью антисептиков, мазей и воздержания от интимной близости на 7–10 дней. Перелом полового органа требует сохранять покой до месяца", — отметил хирург.

Сотрясение и растяжение

Травматолог Игорь Ушаков среди распространённых "последствий" секса называет сотрясение головного мозга и растяжение связок спины и ног. Сотрясение происходит с кем-то из партнёров либо во время акта в душе, когда устоять на скользком полу не удаётся, либо в спальне, если страсть захватывает людей настолько, что удары о спинку кровати или стенку сначала не замечаются, а потом становятся причиной проблем.

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Растяжение или надрыв связки — одна из частых причин обращения к травматологу, поскольку желание продемонстрировать свою гибкость и попробовать новую позу часто берёт верх над реальными физическими возможностями тела.

Трение и трещинки

Стёртые локти, колени и поясница — распространённая травма после интимной близости. Как правило, это не требует обращения к врачу и госпитализации. Достаточно обработать ранки антисептиком, намазать заживляющим средством и стараться не использовать повреждённые участки тела во время следующего акта — до полного их восстановления.

А вот с трещинками на интимных органах следует быть осторожнее, они зачастую появляются из-за недостаточного увлажнения. Гинеколог Борис Лордкипанидзе отмечает, что трещины и ранки на женских органах могут стать причиной занесения в организм опасных инфекций, передающихся половым путём. Чтобы этого избежать, следует пользоваться презервативами и специальными лубрикантами.

Что-то лишнее

Хирурги уже не удивляются случаям, когда им приходится вытаскивать из интимных органов различные предметы. Одни пытаются с помощью игрушек, гаджетов и иных подручных материалов себя удовлетворить, другие хотят "изучить" все возможности своего тела или тела партнёра.

"Различные бутыльки, овощи и фрукты, детские вибрирующие игрушки часто оказываются внутри тех, кто к нам обращается. Извлекаем, просим в дальнейшем обойтись без экспериментов", — говорит хирург.

Среди популярных интимных травм эксперты также называют неосторожное обращение мужчин с пылесосом, а женщин — с мобильными телефонами на виброрежиме.

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