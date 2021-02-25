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Борис Щербаков опроверг сообщения о заражении ковидом, но подтвердил, что получил положительный тест

Сейчас артист чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него нет.

25 февраля 2021, 07:40
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Актёр Борис Щербаков опроверг Лайфу информацию о том, что заразился коронавирусом. По словам артиста, он действительно получил положительный тест, но второй оказался отрицательным. Никаких симптомов, свидетельствующих о заболевании, у Щербакова нет.

"Я замечательно себя чувствую, прекрасно, великолепно. Я хотел вакцинироваться, и, чтобы это сделать, я сдал тесты. Первый тест показал положительный результат, но, так как я себя нормально чувствую, чувствую запахи, у меня нет температуры, я сделал второй тест, который показал отрицательный результат. Так что всё нормально, играю завтра в спектакле", — рассказал актёр.

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Напомним, ранее Mash сообщил, что Борис Щербаков заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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