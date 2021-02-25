Борис Щербаков опроверг сообщения о заражении ковидом, но подтвердил, что получил положительный тест
Сейчас артист чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него нет.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Актёр Борис Щербаков опроверг Лайфу информацию о том, что заразился коронавирусом. По словам артиста, он действительно получил положительный тест, но второй оказался отрицательным. Никаких симптомов, свидетельствующих о заболевании, у Щербакова нет.
"Я замечательно себя чувствую, прекрасно, великолепно. Я хотел вакцинироваться, и, чтобы это сделать, я сдал тесты. Первый тест показал положительный результат, но, так как я себя нормально чувствую, чувствую запахи, у меня нет температуры, я сделал второй тест, который показал отрицательный результат. Так что всё нормально, играю завтра в спектакле", — рассказал актёр.
Напомним, ранее Mash сообщил, что Борис Щербаков заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.
Выбор редакции
Актёр Борис Щербаков заболел коронавирусом
В Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит ждать третьей волны коронавируса
В России предложили увеличить срок наказания за избиение детей
Двух силовиков ранили при проверке документов в Карачаево-Черкесии
Апокалипсис уже здесь: под Челябинском автомобилисты побросали десятки машин на заметённой снегом трассе — видео
Комментариев: 0