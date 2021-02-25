В "Роскачестве" рассказали о главных угрозах Clubhouse

Основными угрозами безопасности для пользователей сервиса Clubhouse являются запись разговоров, доступ к контактам и поддельные приглашения. Об этом говорится в сообщении "Роскачества".

В организации напомнили, что при установке приложение запрашивает доступ к списку контактов, а затем предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге. Но удалить данные, которыми пользователь поделился с сервисом, возможности пока нет. Кроме того, "неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение".

Эксперты также отмечают, что Clubhouse пока доступен только пользователям iOS, поэтому злоумышленники могут воспользоваться этим и создать клоны приложения для Android, которые могут оказаться чем угодно. Также мошенники научились эксплуатировать необходимость получения приглашения для новых пользователей сервиса — в "Роскачестве" напомнили о появлении объявлений о продаже фейковых инвайтов, которые созданы для выманивания денег у жертвы.

Кроме того, в организации полагают, что опасность в себе несёт и тот факт, что разговоры в приложении записываются и могут утечь третьим лицам.

"По-видимому, эти записи могут храниться достаточно долго. 20 февраля стало известно о хакерской атаке, в результате которой в Сеть утекли разговоры части пользователей, которые находились в закрытой комнате. Таким образом, технически подобный взлом возможен, поэтому, скорее всего, следует ожидать новых инцидентов. Хакерская атака, впрочем, необязательна: пользователи могут и сами обойти ограничение записи разговоров с помощью сторонних приложений", — рассказали в "Роскачестве".

Эксперты отмечают, что всё это свидетельствует о том, что в настоящий момент Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности и лучшим решением будет дождаться момента, когда эти проблемы будут исправлены.

Ранее Лайф рассказывал, что Clubhouse начал разработку приложения для Android.

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