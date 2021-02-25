В России предложили увеличить срок наказания за избиение детей

Наказание по статье "Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего" Уголовного кодекса России следует ужесточить. С таким предложением выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

В рамках нынешнего закона за избиение детей, не достигших 14 лет, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а за причинение вреда средней тяжести — до пяти. Но, из-за того что подобные преступления происходят систематически, общественник предложил увеличить срок наказания в виде лишения свободы до 12 и до восьми лет соответственно.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из ст. 111 и ст. 112 УК России в отдельную новую статью — "Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего" — с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и до 12 лет соответственно", — приводит RT выдержки из письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма. Соответствующие поправки уже нашли поддержку среди всех фракций Госдумы.

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