Си Цзиньпин заявил о полной победе Китая над абсолютной бедностью

Китай победил абсолютную бедность в стране. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время собрания, посвящённого достижениям государства в ликвидации бедности.

"Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью", — цитирует его агентство Синьхуа .

Отмечается, что 98,99 миллиона жителей сельской местности переступили черту бедности, 832 уезда и 128 тысяч деревень были выведены из числа бедных. Си Цзиньпин сообщил, что для этих целей за последние восемь лет Китай инвестировал порядка 1,6 триллиона юаней (около 246 миллиардов долларов).