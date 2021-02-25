Си Цзиньпин заявил о полной победе Китая над абсолютной бедностью
За последние восемь лет в борьбу с бедностью было инвестировано порядка 1,6 трлн юаней.
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Китай победил абсолютную бедность в стране. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время собрания, посвящённого достижениям государства в ликвидации бедности.
"Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью", — цитирует его агентство Синьхуа.
Отмечается, что 98,99 миллиона жителей сельской местности переступили черту бедности, 832 уезда и 128 тысяч деревень были выведены из числа бедных. Си Цзиньпин сообщил, что для этих целей за последние восемь лет Китай инвестировал порядка 1,6 триллиона юаней (около 246 миллиардов долларов).
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